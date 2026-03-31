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Maiora ottiene la certificazione ISO 22000: tra i pionieri del cash & carry italiano nella sicurezza alimentare

Ottenuta da DNV la conformità allo standard internazionale per 9 punti vendita. Già avviato l’iter per i restanti 5 della rete

Corato - martedì 31 marzo 2026 10.23 Comunicato Stampa
Maiora, azienda attiva nel canale Cash & Carry con 14 punti vendita Altasfera nel Centro-Sud Italia, compie un passo strategico nel proprio percorso di sostenibilità e qualità ottenendo la certificazione ISO 22000 per la sicurezza alimentare in 9 siti operativi della rete.

Il progetto ha visto coinvolti i reparti freschi ad alta specializzazione – macelleria, pescheria e ortofrutta – presenti nei punti vendita certificati. Il percorso proseguirà anche nei prossimi anni: per i restanti 5 punti vendita della rete è già in lavorazione il processo che porterà progressivamente all'estensione della certificazione, a conferma della volontà dell'azienda di adottare standard sempre più elevati e uniformi su tutta la rete.

Con questo risultato, Maiora si posiziona tra i pionieri del cash & carry italiano nell'adozione di una certificazione volontaria così avanzata, riconfermandosi un punto di riferimento per responsabilità, qualità e tutela del consumatore.
La certificazione ISO 22000 rappresenta per il canale Cash & Carry di Maiora un passo decisivo nel rafforzare gli standard di sicurezza alimentare offerti ai clienti professionali. Attraverso questa certificazione, l'azienda adotta un sistema strutturato e verificato che garantisce controlli rigorosi lungo l'intera filiera, dalla selezione dei fornitori alla gestione dei prodotti in punto vendita.

Il percorso di certificazione ha coinvolto tutte le principali aree operative e ha visto anche il coinvolgimento attivo delle squadre di vendita, che hanno dimostrato con professionalità quanto la cultura della sicurezza alimentare sia oggi pienamente integrata nei processi aziendali di acquisto e di vendita.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla verifica della catena di fornitura: dalla selezione dei fornitori fino alle attività di sorveglianza e controllo, tutte le procedure aziendali sono state analizzate, testate e validate nel corso del processo di certificazione.

In particolare, ISO 22000 assicura:
  • Gestione avanzata della sicurezza alimentare, grazie a procedure monitorate e verificate da enti terzi.
  • Controlli più severi sui fornitori, che assicurano materie prime e prodotti conformi ai più elevati standard internazionali.
  • Monitoraggio continuo delle temperature e delle condizioni ambientali, per una conservazione ottimale degli alimenti.
  • Tracciabilità completa dei prodotti, con processi di richiamo rapidi ed efficienti in caso di necessità.
  • Formazione costante del personale, fondamentale per garantire comportamenti corretti e consapevoli in ogni fase operativa.
Il sistema di gestione della sicurezza alimentare adottato dall'azienda è stato certificato da DNV, ente di certificazione indipendente che opera a livello globale, a conferma della solidità dei processi implementati e della conformità agli standard più avanzati in materia di sicurezza alimentare.

«Il percorso di certificazione ha rappresentato un momento importante di verifica e crescita per tutta l'organizzazione», commenta Antonella Luisi, Responsabile Qualità di Maiora. «Il coinvolgimento delle nostre squadre operative e il lavoro svolto sulla filiera di fornitura hanno confermato quanto la cultura della sicurezza alimentare sia parte integrante delle nostre attività quotidiane e del valore che vogliamo garantire ai nostri clienti professionali».

«L'approccio volontario e strategico di Maiora alla certificazione ISO 22000 è un segnale forte per l'intero settore cash & carry,» dichiara Salvatore Pizzo, Sales Food and Beverage Manager di DNV. «In un mercato dove la fiducia è fondamentale, dotarsi di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare verificato da una terza parte indipendente significa costruire un vantaggio competitivo solido. Il nostro audit ha confermato l'implementazione di un sistema maturo, capace di governare processi complessi e di contribuire a garantire il massimo livello di tutela per il consumatore finale e per gli operatori professionali che si affidano a Maiora.»

MAIORA SpA SB è l'azienda protagonista dell'evoluzione della GDO nel Centro Sud Italia. Presente con l'insegna Despar, Eurospar, Interspar e Altasfera con oltre 550 punti vendita (94 di proprietà, 450 in franchising e somministrati e 14 Cash & Carry), una superficie dei negozi di oltre 282.000 mq., quattro piattaforme distributive (Corato, Barletta, Gricignano di Aversa, San Marco Argentano), oltre 2.800 collaboratori e altri 1.000 occupati tra negozi in franchising e cooperative di servizi.
Ufficio Stampa: email: grazia.degennaro@maiora.com - luca.ieva@maiora.com

Chi è DNV
DNV è uno dei principali enti di certificazione al mondo. Collabora con le aziende di ogni settore - dall'agroalimentare, all'automotive sino all'industria aerospaziale - per la gestione dei rischi e per assicurare la sostenibilità delle performance di organizzazioni, prodotti, persone, strutture e supply chain fornendo servizi di formazione e certificazione dei sistemi di gestione. I servizi di certificazione DNV, tradizionali o digitali, supportano i clienti a gestire i rischi e ad operare nell'ottica del miglioramento continuo.  Nelle sfide legate alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza, DNV porta a valore la propria esperienza tecnica, di settore e di risk management per contribuire allo sviluppo di fiducia, resilienza e continuità. DNV affianca aziende e stakeholder nel prendere decisioni con consapevolezza. Con l'obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l'ambiente, DNV affianca aziende in tutto il mondo nell'affrontare le sfide e le trasformazioni in atto ed è una voce fidata per molte tra le aziende più lungimiranti e di maggior successo nel mondo.

Per maggiori informazioni visita dnv.it
Contatti per i media:
Ufficio stampa DNV | Burson silvia.colleoni@bursonglobal.com - manuela.madaffari@bursonglobal.com
DNV 039 6899905 – camilla.campora@dnv.com
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