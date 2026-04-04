Xylella, al via gli interventi obbligatori a Corato: appello alla collaborazione di cittadini e proprietari

proprietari e conduttori di terreni agricoli;

gestori di aree verdi pubbliche e private;

soggetti pubblici e privati responsabili di superfici non coltivate;

frontisti delle strade rurali, responsabili anche dei bordi stradali.

Il Comune di Corato informa la cittadinanza che, in attuazione dell'Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 39 dell'11 marzo 2026, sono state disposte le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile dei vettori della Xylella fastidiosa.Corato rientra tra i comuni con altitudine superiore ai 200 metri sul livello del mare; pertanto, le lavorazioni dovranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 15 maggio 2026.Le attività previste consistono in lavorazioni superficiali del terreno – aratura, fresatura, erpicatura e trinciatura – finalizzate alla riduzione della popolazione degli insetti vettori responsabili della diffusione del batterio.L'obbligo riguarda:Sono escluse dall'applicazione delle misure alcune tipologie di aree, tra cui boschi, pinete, giardini privati e aree protette, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.Particolare attenzione deve essere posta ai cigli stradali, alle banchine e ai bordi delle strade, per i quali l'intervento è obbligatorio.Queste aree, spesso trascurate, rappresentano un ambiente favorevole allo sviluppo delle forme giovanili degli insetti vettori e costituiscono quindi un fattore determinante nella diffusione del batterio.Nelle zone non accessibili con mezzi meccanici è previsto l'utilizzo di metodi alternativi, quali pirodiserbo o vapore, privilegiando soluzioni a basso impatto ambientale.Il controllo sull'esecuzione degli interventi sarà effettuato dai Carabinieri Forestali, anche mediante monitoraggi aerei, con il supporto delle amministrazioni locali.Si ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D.Lgs. n. 19/2021, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00.La collaborazione di tutti è fondamentale per salvaguardare il patrimonio olivicolo e contenere la diffusione della Xylella. Il Comune di Corato invita cittadini e operatori a rispettare le prescrizioni nei tempi previsti e a contribuire attivamente alla tutela del territorio.