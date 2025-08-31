Si rinnova la devozione per la Madonna del Pozzo

La forte devozione dei coratini verso la Madonna del Pozzo si avverte forte ogni anno.Sono tanti i devoti che si recano presso la basilica di Capurso per rendere onore alla Vergine per la cui intercessione molti fedeli sostengono di aver ricevuto grazie.E sono tanti i fedeli che seguiranno con la preghiera la solenne processione della statua di Maria Santissima del Pozzo a Capurso oggi e per le vie del centro cittadino di Corato domaniIl simulacro, custodito nella chiesa dei Cappuccini, sara' portato in processione dai confratelli e dai membri dell'associazione intitolata proprio alla Madonna del Pozzo, preceduta dai sacerdoti che hanno guidato la preghiera in questi giorni di preparazione alla solennita' mariana.