Novena alla Madonna del Pozzo la comunità di Corato si unisce per la Pace

Secondo una tradizione, ormai pluridecennale, venerdì 22 agosto 2025 nella chiesa della Resurrezione di Gesù Cristo, detta dei Cappuccini, inizia la Novena di preghiera in onore della Madonna del Pozzo.Trattasi di un'antica devozione mariana, sorta nel corso del Settecento, impostasi ben presto in molte città soprattutto dell'Italia meridionale oltre che in altre regioni della Penisola.Il ritrovamento dell'immagine avvenne l'ultima domenica di agosto del 1705 ed è proprio l'ultima domenica di agosto di ogni anno il giorno in cui si svolgono a Capurso i grandi festeggiamenti in onore della Madonna.A Corato, al fine di consentire ai fedeli di potersi recare in pellegrinaggio in quella città, da sempre il giorno della festa è spostata al lunedì.Questo il programma 2025:22-30 agosto 2025: ore 17.15 Rosario meditato e Preghiera alla Vergine; ore 18.00 Santa Messa.31 agosto 2025: ore10.00-12.00 e 18.00-21.00-Visita al simulacro della Madonna e Preghiera individuale.1 settembre 2025: Sante Messe ore 9.00, ore 11.00, ore 19.00.A seguire alle 20.00 Processione lungo il Corso cittadino.L'intero svolgimento della Novena e le corrispondenti celebrazioni sono affidate a don Francesco Lattanzio, Vicario Parrocchiale- San Giuseppe, mentre la celebrazione di sabato 30 agosto sarà presieduta dall'Arcivescovo S.E. Mons. Leeonardo D'Ascenzo e quella delle ore 11.00 del giorno 1 settembre dal Vescovo emerito di Altamura-Acquaviva delle Fonti Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi.Il tema portante di questo percorso devozionale, fatto di preghiere e riflessioni, sarà quello della Pace.Tutti insieme proprio questo chiederemo a Maria, nostra Madre: la Pace per le famiglie, la società e tutto il mondo.