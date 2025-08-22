Madonna del Pozzo
Madonna del Pozzo
Religione

Novena alla Madonna del Pozzo la comunità di Corato si unisce per la Pace

In un percorso di preghiera e riflessione, la devozione secolare alla Vergine diventa richiesta corale per la concordia nelle famiglie e nel mondo

Corato - venerdì 22 agosto 2025 7.03 Comunicato Stampa
Secondo una tradizione, ormai pluridecennale, venerdì 22 agosto 2025 nella chiesa della Resurrezione di Gesù Cristo, detta dei Cappuccini, inizia la Novena di preghiera in onore della Madonna del Pozzo.
Trattasi di un'antica devozione mariana, sorta nel corso del Settecento, impostasi ben presto in molte città soprattutto dell'Italia meridionale oltre che in altre regioni della Penisola.
Il ritrovamento dell'immagine avvenne l'ultima domenica di agosto del 1705 ed è proprio l'ultima domenica di agosto di ogni anno il giorno in cui si svolgono a Capurso i grandi festeggiamenti in onore della Madonna.
A Corato, al fine di consentire ai fedeli di potersi recare in pellegrinaggio in quella città, da sempre il giorno della festa è spostata al lunedì.
Questo il programma 2025:
22-30 agosto 2025: ore 17.15 Rosario meditato e Preghiera alla Vergine; ore 18.00 Santa Messa.
31 agosto 2025: ore10.00-12.00 e 18.00-21.00-Visita al simulacro della Madonna e Preghiera individuale.
1 settembre 2025: Sante Messe ore 9.00, ore 11.00, ore 19.00.
A seguire alle 20.00 Processione lungo il Corso cittadino.
L'intero svolgimento della Novena e le corrispondenti celebrazioni sono affidate a don Francesco Lattanzio, Vicario Parrocchiale- San Giuseppe, mentre la celebrazione di sabato 30 agosto sarà presieduta dall'Arcivescovo S.E. Mons. Leeonardo D'Ascenzo e quella delle ore 11.00 del giorno 1 settembre dal Vescovo emerito di Altamura-Acquaviva delle Fonti Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi.
Il tema portante di questo percorso devozionale, fatto di preghiere e riflessioni, sarà quello della Pace.
Tutti insieme proprio questo chiederemo a Maria, nostra Madre: la Pace per le famiglie, la società e tutto il mondo.
  • Madonna del Pozzo
Anche molti baresi nel gruppo social "Mia Moglie "
22 agosto 2025 Anche molti baresi nel gruppo social "Mia Moglie"
La memoria dei coratini emigrati: la ricerca di Giovanni Capurso e Vincenzo Catalano
22 agosto 2025 La memoria dei coratini emigrati: la ricerca di Giovanni Capurso e Vincenzo Catalano
Altri contenuti a tema
Corato e la devozione per la Madonna del Pozzo Corato e la devozione per la Madonna del Pozzo Dopo la processione, i festeggiamenti si sono conclusi con uno spettacolo pirotecnico
Processione della Madonna del Pozzo, una tradizione secolare, da Capurso a Corato Processione della Madonna del Pozzo, una tradizione secolare, da Capurso a Corato Ieri sera grande affluenza di fedeli per il tradizionale corteo religioso
Madonna del Pozzo, stasera la Santa Messa con Mons. D'Ascenzo Madonna del Pozzo, stasera la Santa Messa con Mons. D'Ascenzo Solo celebrazioni liturgiche nel rispetto delle misure di sicurezza
Corato in devozione per la Madonna del Pozzo Corato in devozione per la Madonna del Pozzo Ieri la solenne processione della statua per le vie del centro
Ingresso del negozio: consigli per adornarlo e invogliare i clienti a entrare
21 agosto 2025 Ingresso del negozio: consigli per adornarlo e invogliare i clienti a entrare
Festa di San Cataldo, gli auguri del gruppo politico CAP 70033
21 agosto 2025 Festa di San Cataldo, gli auguri del gruppo politico CAP 70033
Festival “A Tubo”: il gran concerto bandistico incanta il pubblico nel chiostro comunale di Corato
21 agosto 2025 Festival “A Tubo”: il gran concerto bandistico incanta il pubblico nel chiostro comunale di Corato
San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie
21 agosto 2025 San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie
Mons. Leonardo D’Ascenzo aderisce all’invito del Papa per la pace
21 agosto 2025 Mons. Leonardo D’Ascenzo aderisce all’invito del Papa per la pace
Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato
21 agosto 2025 Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato
Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito
20 agosto 2025 Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito
Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
20 agosto 2025 Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.