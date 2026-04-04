Dall’esperienza di UnCantiereinComune nasce l'idea di Prossima Corato

Non si tratta di una scelta estemporanea, ma della naturale prosecuzione di un percorso di partecipazione e responsabilità che ha caratterizzato l'azione politica e amministrativa del movimento in questi anni, segnando un passaggio cruciale verso il consolidamento sul territorio.L'adesione ai principi di Prossima poggia su basi solide e su un consenso già ampiamente manifestato dai cittadini. I risultati elettorali delle scorse Regionali videro la lista legata ad Antonio Decaro superare il 21% delle preferenze, contribuendo all'elezione di sette consiglieri regionali, tra cui Felice Spaccavento nella Provincia di Bari.Anche "UnCantiereinComune" è stato protagonista di quella esperienza con la candidatura di Alessandro Palmieri, capace di raccogliere oltre mille preferenze personali, dimostrando la forza di un impegno politico che nasce dal basso. Il nome "Prossima" racchiude l'essenza di una politica che si fa vicina ai bisogni e ai desideri delle persone.Tutti i candidati della nostra lista firmeranno la Carta di Avviso Pubblico, impegnandosi concretamente a rispettare i principi fondamentali previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.Il movimento conferma con determinazione il proprio sostegno alla coalizione progressista unita e alla ricandidatura del Sindaco Corrado De Benedittis.Non si interrompe il cammino originale, avviato e continuato con Michele Abbaticchio, referente regionale . "UnCantiereinComune" continuerà a vivere come movimento civico e culturale, restando un laboratorio libero di idee e cittadinanza attiva.