Madonna delle Grazie, un incontro sulla legalità e sull'impegno civile

La comunità parrocchiale "Madonna delle Grazie" ha organizzato un incontro sul tema della legalità e dell'impegno civile.L'evento, che avrà luogo lunedì 12 Giugno, alle ore 20, nell'aula liturgica inferiore, si inserisce nel programma delle iniziative per il 50° anniversario di fondazione del Santuario "Madonna delle Grazie".Padre Giovanni Ladiana, Gesuita e autore del libro "Anche se tutti, io no", insieme a Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente di mafia, racconteranno la loro esperienza di dolore, rinascita e di ribellione non violenta.