Una celebrazione eucaristica dedicata alle famiglie e in particolare ai bambini coinvolti nella vicenda dello spettacolo teatrale "La cattedrale vivente", che continua a suscitare polemiche e reazioni. Questa l'iniziativa assunta da, parroco del Santuario della Madonna delle Grazie di Corato.La Santa Messa si terrà mercoledì 28 dicembre, nella ricorrenza liturgica dei Santi Innocenti: una data particolarmente significativa, quella scelta dal sacerdote, che in un messaggio diffuso sui social ha espresso «solidarietà piena alle famiglie deluse e ai docenti dell'istituto scolastico "Fornelli" che con sgomento hanno assistito ad uno spettacolo diverso da quello che avevano ipotizzato di poter offrire agli alunni». Maldera ha deciso di organizzare un momento di preghiere e riflessione rivolto «a quei bambini e alle famiglie ai quali non si è riusciti a donare un po' di gioia natalizia» spiegando come l'accaduto abbia scatenato «solo paura, angoscia, terrore di essersi trovati dinanzi a qualcosa di macabro e forse di "satanico"». Nel corso della Messa «sarà invocata sui piccoli e sulle loro famiglie la benedizione di Gesù bambino».