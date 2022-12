Il 1° gennaio 2023 si aprirà l'anno giubilare che commemora ilanniversario dall'apertura al culto del Santuario intitolato alla Beata Vergine Maria Santissima delle Grazie di Corato.Il Santuario Madonna delle Grazie, collocato sulla collinetta conosciuta come "Oasi di Nazareth" a Corato - dal titolo che l'Arcivescovo del tempo, Monsignor Addazi, eiede alla grande opera sociale e religiosa realizzata dai due fratelli sacerdoti Ferrara - il 2 luglio 2023 compirà 50 anni: un vero e proprio giubileo d'oro.Il nome aveva una doppia valenza simbolica secondo Monsiognor Addazi: ne richiamava il legame con le Diocesi di Trani e Barletta (allora erano due), inoltre Nazareth era anche il luogo dove Gesù aveva vissuto la sua fanciullezza e la sua giovinezza e, proprio in quel territorio premurgiano, i sacerdoti fondatori vollero realizzare una Colonia elioterapica per far trascorrere le vacanze estive ai ragazzi che seguivano.Il 9 luglio 1969 fu posizionata la prima pietra dell'attuale Santuario progettato dagli architetti fratelli Amodio. L''opera fu completata grazie alla generosa collaborazione dei numerosi devoti.Da allora il Santuario è divenuto mèta di numerosi pellegrinaggi di fedeli che, provenienti da ogni parte dell'Italia, e del mondo, si rivolgono a Maria in cerca di Grazia. Presso il Santuario ha sede anche la parrocchia eretta canonicamente nel 2008 da Monsignor Giovan Battista Pichierri.