Madonna delle Grazie, domenica il Giubileo dedicato ai detenuti

In occasione del Giubileo che ha avuto inizio il 1º gennaio 2023 con l'apertura della "Porta Santa", con cui si commemora il 50º Anniversario dell'apertura al culto del Santuario "Madonna delle Grazie" di Corato, intitolato alla Beata Vergine Maria SS. delle Grazie, domenica 8 ottobre è stata organizzata una giornata destinata ai detenuti della Casa Circondariale e della Casa di Reclusione Femminile di Trani, in cui sarà celebrata la Santa Messa con annessa indulgenza plenaria, che potrà essere acquisita da tutti i presenti, che avranno partecipato ai sacri riti, osservando le condizioni previste dalla Chiesa.Nell'anno Giubilare del Santuario, tale giornata sarà rivolta ai detenuti che, con la limitazione della loro libertà, hanno preso coscienza deII'ingiustizia compiuta, per cui tale evento sarà per loro un'opportunità di perdono davanti a Dio per poi inserirsi sinceramente nella società con il loro contributo onesto. Il passaggio della Porta Santa, significherà la volontà di trasformare i loro cuori e la detenzione come esperienza di libertà, che segna un reale impegno per offrire loro un futuro e una speranza, oltre la condanna e la durata della pena.Alla giornata parteciperà S.E. l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, il Sig. Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia e della Basilicata, il Sig. Sindaco di Corato, l'Autorità Dirigente degli Istituti Penitenziari di Trani e il Comandante di Reparto, gli agenti della Polizia Penitenziaria, i Funzionari dell'Area Trattamentale e il Cappellano degli Istituti Penitenziari. Dopo la S. Messa, officiata da S.E. l'Arcivescovo, sarà offerto ai detenuti e ai loro familiari un rinfresco e a seguire un momento di riflessione tra i detenuti e i presenti, in cui saranno esposte alcune testimonianze di vita, per comprendere quanto il tema della misericordia non sia solo una parola teorica, ma una genuina azione quotidiana che rappresenta spesso una vera sfida esistenziale.