Giornata mondiale della vita consacrata: a Corato la celebrazione presieduta dall’arcivescovo

La Chiesa celebra il 2 febbraio 2024 la XXVIII giornata mondiale della vita consacrata nella Festa della Presentazione del Signore al tempio. Il tema sul quale verterà la riflessione è "Pellegrini del Vangelo in una Chiesa Sinodale".La comunità diocesana desidera ringraziare il Signore per il dono della vita consacrata il 1 febbraio Corato, presso il Santuario Madonna delle Grazie a Corato, con inizio alle 18.00, con una celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.«Oggi - dichiara suor Mimma Scalera, delegata episcopale per la Vita Consacrata - siamo chiamati a camminare insieme come Chiesa, con uno stile sinodale, per annunciare con passione il Vangelo, donando la vostra vita a servizio della Chiesa, superando i recinti chiusi per essere una comunità pellegrina che si lascia provocare dalla Parola di Dio e non osa a mettersi ogni giorno in cammino, perché il Vangelo della salvezza raggiunga il cuore dell'umanità. Il mondo ha bisogno di testimoni credibili e non solo credenti e noi non possiamo che rispondere si a questa sfida!».In preparazione alla celebrazione della Giornata, a Barletta, il 27 e 28 gennaio, nelle parrocchie, a cura di gruppi di religiose, si terranno incontri di sensibilizzazione sul senso e sul valore della vita consacrata.