Il 31 maggio Pellegrinaggio a piedi verso il Santuario della Madonna delle Grazie

A conclusione del mese dedicato a Maria, anche quest'anno si farà il pellegrinaggio a piedi, partendo dalla rotonda di via Castel del Monte (Terra Maiorum) alle 16,45. Questa volta il pellegrinaggio assume un'importanza particolare, in occasione dell'anno giubilare che si sta celebrando per i 50 anni del Santuario voluto e realizzato dai sacerdoti fratelli Ferrara."Compiere questo cammino a piedi, nella festa della Visita di Maria ad Elisabetta, a conclusione del mese mariano, - ci dice don Antonio Maldera, parroco della Madonna delle Grazie - ci permette di ribadire a noi stessi che siamo chiamati a camminare non da soli ma insieme come Chiesa, così come ci sta insegnando il cammino sinodale in questi anni, e sull'esempio di Maria sempre pronti ad andare verso il mondo, per portare l'amore di Cristo a chi vive momenti di difficoltà, di indigenza, di sfiducia, ed essere quindi sempre Chiesa in uscita, così come vuole Papa Francesco. Durante il percorso Pregheremo particolarmente per la pace e per le famiglie di quelle zone colpite dall'alluvione".