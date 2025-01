Maiora spa sb confermata azienda Top Employer

Maiora, tra le principali realtà della GDO nel Centro-Sud Italia, presente sul territorio con più di 540 punti vendita (a gestione diretta e in franchising) e un team di oltre 2800 collaboratori e collaboratrici, è stata riconosciuta per il terzo anno consecutivo azienda Top Employer.Tale certificazione globale ufficiale è assegnata dall'omonimo Top Employers Institute in seguito ad analisi approfondite in merito alle condizioni di lavoro.Essa viene dunque rilasciata solo alle imprese in grado di soddisfare gli elevati standard internazionali richiesti in sei aree chiave inerenti alla gestione delle Risorse Umane.Essere riconfermati nuovamente come eccellenza aziendale nell'ambito delle politiche HR rappresenta per Maiora un'ulteriore testimonianza tangibile dell'attenzione costante dedicata a formazione, crescita, ascolto e benessere delle proprie persone, con l'obiettivo significativo di favorire un ambiente di lavoro positivo ed inclusivo, all'interno del quale ogni valore sia condiviso.«Iniziare il nuovo anno con una riconferma prestigiosa come questa è motivo di grande orgoglio per noi, perché significa che l'impegno quotidiano rivolto al nostro capitale umano è riconosciuto in modo ufficiale e concreto – commenta Pippo Cannillo, AD di Maiora – Siamo convinti che alla base di ogni realtà virtuosa ci debbano essere ascolto attivo, obiettivi comuni e la determinazione per perseguirli insieme: affinché ogni successo sia davvero di valore, crediamo fortemente che debba essere condiviso da tutte le persone che compongono la grande famiglia Maiora.»