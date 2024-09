Maiora continua a espandersi: con l'apertura a Zumpano si conclude l'acquisizione del Gruppo Regina

, tra le principali aziende della Gdo nel centro-sud Italia con oltre 530 punti vendita, rafforza il presidio della propria rete Cash & Carry in Calabria e al sud, con l'inaugurazione del nuovoSi tratta del tredicesimo C&C nel centro-sud, e grazie ad esso il gruppo pugliese intende garantire nuovi servizi per le tantissime attività commerciali locali. I professionisti e gli imprenditori operanti nei settori alberghiero, ristorazione, bar, nonché le piccole attività commerciali (market, gastronomie, panetterie ecc.) potranno contare su un ampio numero di, oltre, selezionate fra industria specializzata nel mondo Ho.Re.Ca, prodotti tipici provenienti dae prodotti a marchio Altasfera.Il punto vendita, sito in Via Beato Francesco Marino, si estende su una superficie di circa 4.000 mq, con al proprio interno una focalizzazione sui reparti Ortofrutta, Enoteca, Freschi confezionati, Macelleria e Pescheria. La gestione della struttura è affidata a 19 addetti.Con l'inaugurazione a Zumpano, dunque, si conclude l'importante operazione di acquisizione del, storica realtà operante in Calabria e Basilicata da oltre 50 anni con l'insegna Crai e caratterizzata da un forte radicamento nel territorio.La manovra strategica, infatti, ha visto l'acquisizione di, ovvero di 5 supermercati in gestione diretta a Catanzaro, Vibo Valentia, Sellia Marina, Catanzaro Lido e Cosenza, oltre a 5 Cash & Carry ad Insegna Elefante presso Melissano, Corigliano, Catanzaro, Tito Scalo e il già citato Zumpano convertiti in Altasfera, per un totale di ben 28.000 mq, nonché di circa 70 negozi affiliati (con insegna Crai e Cuor di Crai).L'acquisizione consentirà un significativo incremento delle quote di mercato di Maiora, principalmente nella Regione Calabria, che arriverà così a contare oltre 115 punti vendita (diretti e franchising). Nel canale dedicato ai professionisti Ho.Re.Ca. ed ai piccoli commercianti, invece, l'insegnarafforza la sua posizione diInoltre, in virtù dell'accordo tra le due parti, tutti i 206 lavoratori e lavoratrici del Gruppo Regina sono entrati a far parte della consolidata squadra Maiora, cheI punti vendita rispecchiano gli elevati standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Maiora, permettendo di offrire un. Prosegue in modo significativo, quindi, il progetto di espansione della rete Maiora nel centro-sud, con un rafforzamento importante che riconferma l'eccellenza della strategia dell'azienda di Corato.«Si tratta di un'operazione che ha garantito alla nostra azienda di espandersi ulteriormente in un territorio in cui abbiamo investito e nel quale vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita – spiega, Amministratore Delegato di Maiora – Il passaggio dei punti vendita in Maiora con il cambio di insegna ha interessato i negozi a gestione diretta e i Cash&Carry, rivelandosi una strategia ambiziosa e di successo».