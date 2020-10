Maldarizzi Automotive S.pA. presenta FIAT 5OOe “La Prima” e MERCEDES-BENZ EQC

FIAT 5OOe La Prima

EQC Night. Enjoy the silence.

Maldarizzi Automotive S.p.A. si riconferma il punto di riferimento per la mobilità a 360 gradi anche durante l'84esima edizione della Fiera del Levante, con il grande lancio ufficiale,, di due grandi auto full electric.Al, dalle ore, laverrà presentata in tutto il suo stile, incarnando la terza generazione «di un'icona proiettata verso il futuro»: in un momento in cui la mobilità si fa sempre più sostenibile, connessa e autonoma, la nuova 500 diventa 100% elettrica, costruita su una piattaforma completamente nuova.supera tutti i limiti dell'alimentazione full electric offrendo, di serie, un'autonomia che copre infatti fino a 320 km e soluzioni di ricarica facili e veloci: per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri – più di quanto necessario nell'utilizzo medio giornaliero – sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l'80% della batteria in appena 35 minuti. Il primo "cinquino" totalmente elettrico targato FIAT verrà svelato con un evento esclusivo con reveal riservato a Clienti selezionati nel pad.71 di Maldarizzi.Al, dalle ore, un invito a vivere da protagonisti una esperienza unica con l'anteprima della. Silenziosa, potente e a zero emissioni,totalmente elettrica, garantisce tutto il comfort, la sicurezza e l'affidabilità di Mercedes-Benz. Con un'autonomia di oltre 400 km con una sola ricarica, un livello di sicurezza massimo e una tecnologia all'avanguardia sempre più intuitiva, ti assiste e ti guida in ogni situazione, grazie al sistema di intelligenza artificiale MBUX che indica anche le stazioni di ricarica più vicine. Anche il design lascia senza fiato, con una linea dinamica e le avvolgenti luci al LED anteriori e posteriori che si adattano all'ambiente e al traffico per assicurare sempre la massima visibilità.L'evento esclusivo, solo su invito, sarà caratterizzato da uno spettacolo fatto di luci e suoni, in cui Nuova EQC verrà ufficialmente svelata al pubblico.Nell'ottica di una strategia sempre più cliente-centrica, inoltre, l'Azienda regala ai propri Clienti e followers il biglietto di ingresso alla manifestazione fieristica, con un invito a cliccare sul link www.maldarizzi.com/biglietti-fiera-omaggio/ e personalizzare il biglietto.Al motto di CORRI IN FIERA, il payoff utilizzato da Maldarizzi Automotive S.p.A., un invito alla ripresa, alla voglia di rimettersi in moto e ripartire. In tutta sicurezza. Oltre alle norme anti contagio previste dall'Ente Fiera, infatti, Maldarizzi Automotive S.p.A. prevede l'applicazione attenta in ciascun padiglione di tutte le norme vigenti, con dispositivi di protezione a disposizione dei clienti, igienizzanti e segnaletica in logica anti-covid.