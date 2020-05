Mascherina e nessun contatto, riprendono le Messe con fedeli

Non è consentito l'ingresso in chiesa in caso di sintomi influenzali/respiratori, in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° o se si è stati in contatto con persone positive a Sars-Cov2 nei 14 giorni precedenti

Entrare in chiesa solo muniti di mascherina che copra bene naso e bocca

Igienizzare le mani al dispenser situato all'ingresso

Mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro

Occupare il posto contrassegnato

Evitare il segno della pace

Evitare assembramenti dentro e fuori la chiesa

Scatta da oggi, lunedì 18 maggio, la ripartenza dell'intero paese con la riapertura delle attività commerciali e anche le chiese potranno tornare ad accogliere da oggi i fedeli per assistere alle celebrazioni liturgiche.Anche per l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, la partecipazione del popolo alle celebrazioni è vincolata da alcune disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della diffusione del contagio, impartite dalla CEI e così trasmesse dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'ascenzo.L'elenco delle norme per lo svolgimento delle celebrazioni sarà affisso all'esterno di tutte le chiese della diocesi e anche all'ingresso delle chiese di Corato e riporterà il numero massimo di fedeli che possono accedere in ogni chiesa.