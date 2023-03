Massimo Torelli è il nuovo consigliere d'opposizione: le sue prime dure parole

Massimo Torelli è il nuovo consigliere di opposizione della città di Corato. La nomina ufficiale è avvenuta in seno al consiglio comunale tenutosi ieri sera, che ha visto la surroga di Torelli come primo dei non eletti, a favore della dimissionaria cons. Anna Malcangi.Prime parole da consigliere al vetriolo quelle di Massimo Torelli, nei confronti della maggioranza dell'assise. Nel suo discorso di circa un minuto e mezzo, il neo-consigliere comunale, rappresentante del simbolo "Sud Al Centro" ha posto l'accento sul ruolo del suo partito in sede di ballottaggio e ha tacciato l'amministrazione di «scarsa competenza e di visione programmatica per Corato».Poi porge una mano nei confronti della maggioranza: «Noi non faremo mancare la nostra voce critica in merito al vostro operato e vi forniremo sempre proposte e soluzioni finalizzate al progresso dei nostri concittadini».La chiosa è per la consigliera Anna Malcangi: «Consentitemi di ringraziare la consigliera e amica Anna Malcangi per il prezioso lavoro svolto in questi due anni, farò tesoro del suo consiglio: Quello di avere tanta pazienza».Il Sindaco dal suo canto istituzionale, ha porto gli auguri al neo consigliere, sottolineandone comunque l'atteggiamento sin troppo "aggressivo".Certamente un insediamento scoppiettante quello di Massimo Torelli, avvenuto proprio al giro di boa del quinquennio De Benedittis.