Elezioni, Malcangi (Sud al Centro): «Complimenti ai vincitori. Ora occorre passare dalle parole ai fatti»

Complimenti ai vincitori. Complimenti ai veri vincitori di questa lunga tornata elettorale. Complimenti cioè alle centinaia, alle migliaia di coratini che hanno colto l'importanza storica di questa consultazione (per tanti motivi irripetibile) e conseguentemente si sono riappropriati del ruolo di protagonisti nelle scelte cruciali che riguardano il futuro della nostra comunità.Solo pochi mesi fa avevamo descritto una città sfiduciata, rassegnata quasi incurante del suo triste declino; oggi possiamo testimoniare invece il risveglio del sano e propositivo senso di appartenenza, la voglia di confrontarsi di far seguire alla domande e ai problemi le risposte e le soluzioni. Sono tornate a riempirsi le piazze per ascoltare (fino a tarda sera), per partecipare e per testimoniare la propria appartenenza ad un progetto di città prospera e radiosa. Nei bar, nei luoghi di lavoro, nelle case, nelle strade si è tornati finalmente a parlare di politica e tutti lo hanno fatto animati da nobili intenti .Grande merito va riconosciuto ai tanti giovani che in queste settimane sono stati " lievito" da cui ha tratto vigore e nutrimento "la voglia di cambiamento" divenuta pian piano quasi una entità fisicamente percepita nella città e alla quale ciascuno ha riconosciuto il diritto di espandersi in tutta la sua bellezza.Grande merito, parimenti, dobbiamo riconoscere ai "meno giovani" (nonna Lucia, 107 anni, ne è l'ambasciatrice) che hanno saputo essere custodi di questo "lievito" facendosi coinvolgere e persuadere dalle sue argomentazioni .E' stata una sfida e come tutte le sfide abbiamo i vinti e i vincitori:Ai primi auguriamo che la comprensibile delusione di queste ore si tramuti presto in nuovo entusiasmo per contribuire, anche come opposizione, al progresso della nostra Corato;Ai vincitori e al Sindaco Corrado De Benedittis porgiamo nuovamente i complimenti per il risultato (per certi versi clamoroso) conseguito e l'augurio di poter svolgere al meglio il lavoro nei prossimi 5 anni di amministrazione, con fattiva determinazione e spirito di sacrificio perché ora occorre passare dalle "parole" ai " fatti".Come più volte ricordato dal sindaco di Bitonto Abbaticchio e dal Presidente della Regione Puglia il compito di sindaco è irto di difficoltà e di insidie. Occorrerà fare squadra per non sentirsi mai soli e per beneficiare dei talenti e delle potenzialità di tutti. A tal proposito ci conforta la vicinanza personale e politica di molti sindaci che possono vantare esperienze amministrative "illuminate", di autorevoli esponenti del Consiglio regionale (tra i quali annoveriamo la nostra Anita Maurodinoia) e soprattutto del Presidente Emiliano.Noi di Sud al Centro (in piena sintonia con la coalizione Bovino ) offriremo, così come fatto nel corso del ballottaggio, il convinto sostegno alla azione amministrativa di De Benedittis mettendo a disposizione il nostro senso di responsabilità, il nostro entusiasmo e la voglia di contribuire a fare il " BENE" della nostra città.