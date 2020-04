Maxi tombola dal balcone: la pasquetta alternativa in un condominio

Un curioso ed originale modo per trascorrere la pasquetta in maniera alternativa ai tempi del coronavirus. Una maxi tombolata con tanto di tombolone e cartelle, con i giocatori affacciati al balcone per mantenere la distanza di sicurezza dagli altri concorrenti. È l'iniziativa messa in atto in un condominio di Corato e che ha visto la partecipazione di tutti i condomini.Le regole del gioco sono le stesse della normale tombola, con la differenza che il cartellone del tombolone è stato disegnato in terra nel cortile.Ambi, terne, quaterne, cinquine, tombole e tombolini, con ricchi premi per i vincitori. Premi che poi, di comune accordo, sarà devoluto ad un ente benefico della nostra città per aiutare le persone più bisognose.«La nostra pasquetta originale nel rispetto delle vigenti normative sul distanziamento sociale e un paio d'ore in allegria e spensieratezza» spiegano i promotori dell'iniziativa. Una pasquetta che si farà certamente ricordare.