Meno Tari, più amici a quattro zampe

La consigliera del Partito Democratico ha presentato questa mattina una mozione per la salvaguardia degli amici a quattro zampe.Nella nostra città, come in tante altre, circolano vari cani randagi, così come altrettanto alto è il numero di cani presenti nei canili rifugio.Molti comuni, al fine di incentivare le adozioni, hanno previsto bonus o agevolazioni fiscali in favore dei cittadini che si prendono cura di un amico a quattro zampe.Prendendo spunto da tali realtà virtuose,si legge in una nota della consigliera, con una MOZIONE ho proposto l'esenzione, o quantomeno una riduzione, della TARI per premiare l'impegno dei cittadini che adotteranno un cane attualmente ospite dei canili rifugio.Il beneficio sarebbe doppio:🔹Si contribuisce a dare una casa ed una famiglia ad un cane abbandonato;🔸Si solleva, se pur in parte, l'amministrazione dei costi per la custodia e il mantenimento in vita dei cani randagi.Spero che anche Corato segua il buon esempio di tanti altri comuni pugliesi (Alberobello e Locorotondo dovrebbero essere gli ultimi in ordine cronologico) e adotti un provvedimento degno di una comunità che ha a cuore il benessere dei nostri amici a quattro zampe.