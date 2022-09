È stata indetta per le ore 18 di lunedì 12 settembre in prima convocazione, ed eventualmente alla stessa ora di venerdì 16 in seconda convocazione, una riunione straordinaria del consiglio comunale di Corato.Due i punti isceritti all'ordine del giorno da Valeria Mazzone, presidente della massima assise cittadina: un'interrogazione riguardo l'ex articolo 47 del Regolamento del consiglio presentata dal consigliere Nadia D'Introno e la discussione sull'adesione di Corato al nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l'energia.La riunione si svolgerà, come di consueto, nella sala consiliare a Palazzo di Città.