Giovani Democratici a Nadia Gloria D'Introno: "Grazie per aver salvato i finanziamenti di asilo nido e digitalizzazione”

È necessario garantire la coerenza tra bilancio, DUP e piano triennale delle opere pubbliche per garantire che siano complementari e fattibili.

Fondamentale, inoltre, quello che dice la Capogruppo sull'importanza di rispettare le stringenti scadenze e formalità imposte dal PNRR. In caso contrario, potrebbero verificarsi inutili ritardi, sanzioni e, in ultima analisi, l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sosteniamo gli sforzi della Capogruppo per sensibilizzare e chiedere chiarimenti sulle questioni legate alla ratifica dei fondi PNRR per l'asilo nido e la digitalizzazione nel nostro comune, ma più in generale il modello di consigliere che si pone domande e si preoccupa di salvaguardare il bene della comunità.

Pertanto, continueremo a sostenere l'impegno della capogruppo Nadia Gloria D'Introno e le chiediamo di continuare a svolgere il suo ruolo con la passione e la serietà di sempre.

Ringraziamo la Capogruppo Nadia Gloria D'Introno per aver permesso di salvare i finanziamenti in merito all'asilo nido e alla digitalizzazione.