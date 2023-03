Gazzetta del Mezzogiorno, "Nadia D'Introno fuori dalla maggioranza": ma la consigliera non sa di esserlo

La consigliera Nadia D'Introno, come racconta la Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo sulla questione ASIPU, sarebbe fuori dalla maggioranza.I gialli sulla questione però sarebbero almeno due. Lo stesso avvocato Nadia Gloria D'Introno sui propri profili social sostiene di non aver mai ricevuto tale notizia dal Sindaco Corrado De Benedittis.Cosa ancor più grave, lo stesso autore dell'articolo, la storica penna coratina Salvatore Vernice, sostiene di non aver scritto di suo pugno quel passaggio dell'articolo.Gravi le accuse della D'Introno per mezzo social, verso la quale il sindaco Corrado De Benedittis avrebbe posto censura: "Apprendo di essere fuori uscita dalla maggioranza. Apprendo che di questa notizia non ne era a conoscenza persino il giornalista Salvatore Vernice che ha firmato l'articolo, adeguatamente integrato prima della pubblicazione. Apprendo che recentemente il Sindaco ha lamentato con i vertici de La Gazzetta del mezzogiorno l'eccessivo spazio che il quotidiano riserverebbe alle mie dichiarazioni.Apprendo che avrebbe altresì lamentato titolo e contenuto di alcuni articoli, nonostante la Gazzetta dia sempre a più voci in maniera equa.Invito il Sindaco a rivedere la sua scaletta delle priorità, ad essere più presente a Corato, anziché a Bari, e a preoccuparsi unicamente del buon governo della città, soprattutto in un periodo storico così critico come questo.Anche perché questi tentativi patetici di zittirmi sono del tutto inutili".Un fatto insolito che, se confermato, assumerebbe contorni alquanto gravi. La redazione di Coratoviva attende eventuali repliche da parte dei soggetti chiamati in causa.