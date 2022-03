Mensa scolastica, il bando del Comune per l'affidamento del servizio

Indetto il bando di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, dalla durata di due anni scolastici 2022-2023; 2023-2024, rinnovabili per ulteriori due anni scolastici 2024-2025, 2025-2026."Ringrazio gli uffici preposti e il Dirigente Sciscioli per l'avvio di questo bando. Fermo dal 2010, segna un importante passo per assicurare puntualità e costanza del servizio. - Dichiara l'Assessore alle Politiche Educative, Beniamino Marcone - Ci auguriamo in questo modo che l'inizio del nuovo anno scolastico possa essere vissuto con tranquillità riguardo a questo aspetto così importante dell'azione educativa. Niente più lunghe attese per far avviare il servizio ma tempi ragionevoli. Stiamo già lavorando per rendere anche l'accesso al servizio più snello nelle procedure"."É un risultato importante che da finalmente respiro e prospettiva ai servizi scolastici in funzione di un rafforzamento del diritto allo studio. - Dichiara il Sindaco, Corrado De Benedittis - Si tratta di un bando innovativo, che punta sulla qualità, sulla valorizzazione dei prodotti del territorio e anche sulla qualità del cibo. Ringrazio l'Assessore Beniamino Marcone, il dirigente Sciscioli e gli uffici che hanno lavorato per questo importante bando di gara che non si vedeva da troppi anni".L'azienda che si aggiudicherà la gara dovrà occuparsi della preparazione dei pasti, la loro cottura nella stessa giornata in cui poi saranno serviti e del trasporto. Il servizio dovrà essere garantito per tutte le giornate scolastiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole dell'obbligo che attuano il tempo pieno.La documentazione completa di gara è disponibile sul portale regionale Empulia, il termine per la presentazione delle offerte è lunedì 28 marzo 2022, alle ore 23:59, dopodiché verrà selezionata quella economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del miglior rapporto tra qualità e prezzo.