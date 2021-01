Rimborso buoni mensa, riaperti i termini per richiederlo

Dallo scorso 3 dicembre e sino al 18 dicembre 2020, l'amministrazione comunale di Corato ha aperto i termini per accogliere le richieste di rimborso dei buoni mensa dell'anno scolastico 2019-2020 non utilizzati.Al fine di agevolare quelle famiglie che non sono riuscite ad inoltrare le suddette richieste di rimborso anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sarà possibile farlo dall' 11 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.L'istanza, con i tickets allegati, dovrà essere presentata presso gli Uffici della SIxT S.p.A. in Piazza XX settembre n. 32, ore 8,30 – 12,30 nei giorni feriali escluso il sabato e nel pomeriggio di lunedi, martedì e giovedì ore 15,00 -17,00.I richiedenti il rimborso, che avverrà a mezzo bonifico bancario/postale, al momento della compilazione dell'istanza dovranno indicare il proprio codice IBAN.La modulistica per il rimborso è visionabile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.corato.ba.it (Guida utile – servizi ai cittadini – servizio mensa e trasporto scolastico).