Corato, riaperte le iscrizioni per la mensa scolastica

Si comunica che le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 potranno essere ulteriormente effettuate dal 10 al 17 ottobre 2023 con le medesime modalità in precedenza comunicate solo on-line, accedendo al portale dedicato.Per le nuove iscrizioni, gli utenti dovranno eseguire la procedura accedendo suPer i rinnovi: https://www1.itcloudweb.com/coratoportalegen/ Si ricorda che il sistema di rilevazione delle presenze per l'erogazione del pasto sarà attivo solo se la famiglia ha effettuato l'iscrizione. Si raccomanda, pertanto, di effettuare l'iscrizione on-line entro il 17 ottobre 2023.