Mensa scolastica, si parte lunedì

Lunedì 18 ottobre 2021 avrà inizio il servizio mensa per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria delle "Sezioni Tempo Pieno".L'acquisto dei "Buoni Mensa" potrà essere effettuato presso la Società Mista "Servizi Innovativi per il Territorio" SIxTs.p.a con sede in Corato in Piazza XX Settembre, 32 che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.Si precisa che, nelle giornate in cui l'ufficio è aperto nelle ore pomeridiane, il pagamento è consentito esclusivamente con carta Bancomat.Per garantire un buon svolgimento del rilascio dei Buoni Mensa, nelle giornate di venerdì 15 ottobre, lunedì 18 ottobre e martedì 19 ottobre, la SiXt s.p.a. effettuerà esclusivamente il servizio di rilascio ticket mensa.