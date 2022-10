Il servizio di mensa per l'anno scolastico 2022-2023 sul territorio di Corato sarà attivo a partire dal 2 novembre 2022 e terminerà il 31 maggio 2023.«Le domande di iscrizione pervenute sono state tutte accolte e nei prossimi giorni saranno istruite dall'ufficio competente» hanno fatto sapere da Palazzo di Città. Potranno essere necessarie eventuali integrazioni documentali che saranno richieste dagli uffici competenti ai genitori o affidatari dei minori interessati, e/o potranno verificarsi variazioni di assegnazione delle fasce di contribuzione.Gli utenti iscritti possono procedere all'acquisto dei ticket pasto accedendo all'area web dedicata sul Portale genitori entrando nella sezioneÈ possibile effettuare i pagamenti tramite la Piattaforma PagoPA .Con il nuovo sistema, sarà possibile acquistare per ogni utente (bambino) un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato.Sono esentati dall'obbligo di ricarica le famiglie che al momento dell'iscrizione ha prodotto un Isee con valore inferiore a 3000 euro. Gli alunni appartenenti a quella fascia potranno fruire del servizio di ristorazione scolastica senza alcuna ricarica, anche se sul sistema it-cloud risulta un credito pari a 0 euro.L'esenzione è valida anche per i bambini diversamente abili, in possesso di certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992).Tutti i genitori/tutori devono effettuare la ricarica per far sì che gli alunni possano fruire del servizio di ristorazione scolastica, anche quelli che hanno un credito residuo da riscuotere relativo all'anno scolastico 2021-2022, per i quali seguiranno specifiche indicazioni.Le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla scuola senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore/tutore.Il genitore/tutore dovrà invece segnalare l'eventuale assenza al servizio refezione del proprio bambino (utente) attraverso i seguenti canali: tramite pc da Portale genitori, disponibile nell'area dedicata all'interno del sito del Comune di Corato e all'indirizzo internet indicato nella lettera codici e credenziali oppure attraverso una chiamata con voce guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nella lettera o ancora per mezzo dell'app "ComunicApp" compatibile con la maggior parte dei dispositivi e scaricabile.Le eventuali disdette inviate in ritardo non saranno processate e daranno luogo all'addebito automatico del pasto.Per le indicazioni delle credenziali di accesso al portale di comunicazione con le famiglie (Portale genitori), link d'accesso e codici personali gli uffici comunali rimandano alla lettera codici e credenziali. Qualora non se ne sia in possesso, è possibile rivolgersi al numero 3383029551 o inviare una mail all'indirizzo portalemensa@ladisaristorazione.it. Il manuale informativo sul servizio è disponibile sul sito del Comune di Corato (link)