Il Comune rimborsa i buoni mensa inutilizzati

Ecco come richiedere il rimborso che avverrà tramite bonifico

Il Comune di Corato ha avviato la procedura di rimborso dei Buoni Mensa non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020.Il Sindaco, Corrado De Benedittis e l'assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone comunicano infatti che i genitori degli alunni che hanno usufruito del "Servizio Mensa" potranno ritirare presso gli Uffici della SIxT S.p.A. in Piazza XX settembre n.32 i moduli di richiesta di rimborso.L'istanza con i tickets allegati dovrà essere presentata dal 03/12/2020 al 18/12/2020 presso la stessa SIxT s.p.a. dalle ore 8,30 alle 12,30 dei giorni feriali escluso il sabato e nel pomeriggio di lunedì martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.I richiedenti il rimborso, che avverrà a mezzo bonifico bancario/postale, al momento della compilazione dell'istanza dovranno indicare il proprio codice IBAN.La modulistica per il rimborso è visionabile sul sito del Comune di Corato all'indirizzo www.comune.corato.ba.it (Guida utile – servizi ai cittadini – servizio mensa e trasporto scolastico).