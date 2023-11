Micaela Ramazzotti, la celebre attrice svela: «I miei nonni materni erano di Corato»

L'attrice Micaela Ramazzotti, ospite della 24ma edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce dove ha ricevuto il Premio alla Carriera, ha presentato il suo nuovo film da regista "Felicità", vincitore del Premio Spettatori nella sezione Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia.Durante il rituale discorso di ringraziamento, la Ramazzotti ha omaggiato la "sua" Puglia, sottolineando come questa terra le ricordi amore, dolcezza e profumo di pulito. Poi, sempre facendo riferimento alle sue origini, ha raccontato di quando a dieci anni, durante l'estate, contrasse la varicella e invece di andare al mare venne curata dai nonni , originari di Corato, dalle zie, ma anche dalle amiche delle zie.Una dichiarazione, quella della Ramazzotti, che fa il paio con quella rilasciata circa un mese fa ai microfoni di Tg3 Puglia, durante il Gran Prix Italia: «Sono per metà pugliese, da parte di mia madre e metà romana, da parte di mio padre. I miei nonni materni erano della provincia di Bari, di Corato».Nonostante la vita l'abbia allontanata da moltissimo tempo dalla nostra città, Micaela Ramazzotti non rinnega le sue radici, anzi, pare orgogliosa di avere dei legami con la nostra terra e con la nostra città. Chissà se in futuro questo doppio "assist" possa esser colto dalla nostra amministrazione per ospitare e (ri)accogliere la bravissima attrice e regista all'ombra delle Quattro Torri.