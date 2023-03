Momento di meditazione ed Adorazione Eucaristica con il movimento "Vivere In"

Il Cenacolo di Corato del Movimento "Vivere In" organizza insieme alla Parrocchia "Maria SS. Incoronata" un momento di meditazione guidata ed Adorazione Eucaristica.L'iniziativa di preghiera e riflessione avrà come tema "Le nozze di Dio con l'umanità" e si terrà alla vigilia della Solennità dell'Annunciazione del Signore, Venerdì 24 Marzo 2023 alle ore 19.30 (al termine della via Crucis) presso la Parrocchia "Maria SS. Incoronata".Il Movimento "Vivere In" celebra questa solennità come la "Festa della Divinizzazione dell'uomo" sottolineando come quel "sì" di Maria ha unitoin modo indissolubile il legame tra Dio e l'umanità.