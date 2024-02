"Vivere In" propone un pomeriggio di Spiritualità per l'inizio della Quaresima

I cenacoli "Vivere In" dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie organizzano per l'inizio del tempo di Quaresima un *Pomeriggio di Spiritualità* sul tema *"...ma tu profumati il volto!"* (Matteo 6, 17)Il ritiro si terrà Sabato 17 Febbraio 2024 dalle ore 17.45 presso il Cenacolo "Vivere In" – Via Giappone, 40 – Corato.Guiderà i momenti don Vincenzo Bovino – Parroco "S. Maria Greca" secondoquesto programma:- Ore 17,45 Accoglienza- Ore 18,00 MeditazioneA questo momento seguirà poi la Celebrazione Eucaristica