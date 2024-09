Motori, musica e divertimento con “Maldarizzi Privé”

Un evento unico, tanti momenti da vivere. Si chiama "Maldarizzi Privè" ed è l'appuntamento presentato per la prima volta da Maldarizzi Automotive, dealer del Sud Italia, che animerà sabato 14 e domenica 15 settembre lo showroom Mercedes-Benz di Bari Modugno (S.S. 96 Km. 118,600). Si tratta di un vero e proprio festival di occasioni imperdibili, musica, street-food e divertimento aperto gratuitamente a tutti, dove l'informazione e l'intrattenimento si incontreranno in un programma ricco di attività per tutte le età.Dalle 9:00 alle 20:00, per la due giorni, la concessionaria si trasformerà in un "parco giochi" per adulti e bambini: oltre ad un'ampia esposizione di vetture Mercedes-Benz e di usato multibrand iperscontati, gli ospiti potranno lasciare la propria vettura per un check-up gratuito in soli 90minuti e potranno immergersi in un'esperienza coinvolgente a 360°, fatta di emozioni e scoperte.Per i più adrenalinici, sarà possibile provare la guida di un 4x4 sul truck, una rampa di 6 metri di altezza che mette a dura prova anche i fuoristrada più inarrestabili; per gli appassionati di auto e per chi è ancora indeciso sulla vettura da scegliere, sarà possibile effettuare un test drive gratuito di uno dei veicoli della gamma Mercedes-Benz; per i più giovani, spazio al divertimento con happy hour a mezzogiorno e dj set al tramonto e sfide al "calciobalilla umano", per una competizione sportiva fuori dal comune; divertimento anche per famiglie, con animazione per bambini nell'area gonfiabili.Non mancheranno poi momenti di informazione, con panel e workshop di approfondimento sulla gamma de "La Stella", sul mondo dell'elettrico e sulle novità in arrivo.Occasione ghiotta, non solo per le occasioni e per l'intrattenimento: nell'area street food, sarà possibile degustare gustosi finger e panini, accompagnati da una birra artigianale prodotta dal birrificio pugliese Birra Salento.Il festival è a ingresso libero, ma per garantire un'esperienza personalizzata è possibile accreditarsi gratuitamente sul sito ufficiale di Maldarizzi Automotive: