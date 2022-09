Musa Job seleziona le giuste figure professionali

SPONSORIZZATO

Creare unche unisca le competenze professionali del candidato con le richieste del mercato del lavoro. Consentire alle aziende di contattare subito la figura giusta. Con Musa Formazione ciò è possibile grazie all'ultimo arrivato in casa: Musa Job.Le aziende ricevono migliaia di CV da parte di candidati con competenze poco rispondenti rispetto ai requisiti richiesti dal recruiter. Così gli HR fanno fatica a selezionare il candidato giusto e il lavoro diventa lungo e logorante dovendo analizzare tante lettere di presentazione e curriculum.Con il Musa Job, invece, gli HR ricevono e analizzano solo CV profilati, con le competenze perfettamente rispondenti alla posizione vacante in azienda. Questo perché il team dedicato al MUSA Job prende in analisi la richiesta dell'azienda e fa un match con le figure formate e certificate attraverso i corsi Musa Formazione.Individuate le potenziali figure, l'ufficio comunica alle aziende le candidature, aiutandole ad implementare la propria attività di recruiting. Piccola premessa doverosa: Musa Formazione segue il candidato anche nella preparazione del colloquio di selezione, omaggiandolo di un corso di accompagnamento al lavoro. Un percorso formativo di poche ore attraverso il quale il corsista imparerà a sfruttare Linkedin per promuovere la propria figura, creare un network di collegamenti utili, scegliere i contenuti da pubblicare per attirare l'attenzione dei recruiter. Ampio spazio viene poi dedicato alla realizzazione di un CV professionale ed al come affrontare il colloquio di selezione.Si crea, così, un continuum tra formazione e mondo del lavoro. Infatti, il corsista ha tutti gli strumenti adatti e la chance di giocarsi la sua carta al meglio affrontando il colloquio presso le aziende convenzionate a questo strumento di placement innovativo."Un doppio vantaggio, quindi - afferma Monica Campana, coordinatrice del progetto Musa Job, nonché Responsabile Didattica – per i nostri corsisti e per le aziende convenzionate con noi, che rispetto ai tradizionali portali di cerca lavoro, hanno maggiori possibilità di collocamento, e una maggiore semplicità nella procedura di assunzione. Con la consapevolezza di incontrare la figura perfetta"."Le aziende stanno rispondendo con entusiasmo a questa opportunità – ha proseguito Monica Campana – tanto da riuscire a coinvolgere aziende del calibro di Zucchetti, Italo e altre realtà, piccole e grandi, che trovano un vantaggio concreto nel nostro lavoro".Se queste sono le premesse, il Musa Job è destinato a rivoluzionare il mondo del "cerca lavoro".