Nessun pericolo per la Puglia, il razzo cinese cade alle Maldive

Scampato pericolo per la Puglia che non è stata interessata dalla caduta del razzo cinese, che è rientrato nell'atmosfera terrestre in un luogo ben lontano da noi, nell'Oceano Indiano, in un'area vicina alle Maldive.

Lo ha comunicato l'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale cinese Cnsa. Il rientro è stato confermato anche dai dati del Norad, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America.

Un epilogo diverso rispetto alle stime iniziali, che avevano inserito anche il bacino del Mediterraneo e quindi la Puglia tra le possibili traiettorie.