La 54esima edizione della storica mostra e del concorso d'arte "Il Pendio" a Corato si è rivelata un successo. Oltre 2000 gli spettatori toccati nelle sei giornate complessive di apertura al pubblico.Hanno partecipato alla rassegna artisti di sette regioni d'Italia, con una forte presenza di pugliesi, molisani e lucani, a cui si sono aggiunti tra gli altri calabresi, marchigiani, laziali. Le opere sono state raccolte per la selezione della giuria tecnica e la scelta per l'inserimento nel catalogo, che ha valore di pubblicazione artistica grazie all'acquisizione del codice identificativo Isbn: una possibilità di crescita per i partecipanti, che potranno includere nel proprio curriculum.I premi acquisto messi a disposizione dai mecenati si sono uniti, nel 2022, al gradito ritorno del riconoscimento assegnato dal Comune di Corato. Il primo premio è stato aggiudicato all'opera "Forse un inizio" del giovane artista tranese«Diventa storia culturale della città un'edizione che ci riempie di orgoglio e nel contempo responsabilità» ha commentato, presidente Pro Loco Corato. «E senza cullarci del successo, già immaginiamo la 55a edizione che coinciderà con i 50 anni della nostra Pro Loco, anticipando l'uscita del bando nazionale 2023 che è già disponibile sul nostro sito. Lavoreremo a questa che possiamo definire una vera e propria rassegna d'arte pensando già a dei grandi eventi collaterali».In archivio un'edizione caratterizzata dal concerto-evento "Ghibili" con musicisti del livello di Nabil Bey e Fabrizio Piepoli, e dallo spettacolo "Per grazia ricevuta" con l'arte teatrale di "Teatri 35" e i loro tableau vivant introdotti da Franco Leone. Notevole la partecipazione di pubblico.ha rivolto un ringraziamento all'amministrazione comunale e alla Regione Puglia, nelle persone del Direttore del Dipartimento turismo e cultura Aldo Patruno e del consigliere regionale delegato Grazia Di Bari, madrina della manifestazione.