diè diventata una selezione ufficiale per ildel prossimo 26 febbraio: la copertina con gli allori è stata premiata per essere una "selezione ufficiale" alUn cortometraggio thriller, un misterioso serial killer che mette ansia e paura in tutto il paese! I crediti includono(Direttore, Scrittore), Associazione Culturale Filmax (Produttore), Simona Rutigliano (Key Cast – Claudia), Franco De Giglio (Key cast - Edoardo Rizzo).Ed ancora: Luciana De Palma (Key Cost - Giovanna Pulcinetti), Carmen Ros elli (Key Cost – Sorella), Celeste Francavilla (Key Cast – Madre), Franco Tempesta (Key cost – Giornalista), Chiara Sgherza (Key Cast – Dottoressa), Lia Cellamare (Key Cost – Amica), e Gianni De Marzo (Key cast - Conduttore tv)!Complimentie a tutti quelli che hanno partecipato e hanno contribuito a realizzare questo film è molto pieno di suspense e ha una grande recitazione!