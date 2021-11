Un docufilm per valorizzare il territorio: ecco l'iniziativa della coratina Filmax

L'associazione Culturale "Filmax" di Corato ha tra le sue finalità "la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione dell'attività su tutto il territorio nazionale ed estero". In atto sta realizzando un docu-film a carattere culturale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del territorio, esaltando i monumenti che più caratterizzano alcune città delle province di Bari e Bat.Questo viaggio culturale è iniziato dalla città di Barletta, a cui hanno da subito aderito l'allora Amministrazione Comunale, il "Capitolo Cattedrale di Santa Maria Maggiore" e, al termine delle relative riprese tuttora in corso, la cui regia e sceneggiatura è del regista Massimiliano Tedeschi, vincitore di diversi festival anche internazionali e per ultimo finalista all'"Apulia Web Fest" tenutosi a Lecce dal 3 al 5 settembre 2021, il "giro culturale" proseguirà per Bisceglie e Corato.Barletta, medaglia d'oro al valor civile, è una città ricca di storia con castello, cattedrale, chiese, innumerevoli monumenti, artisti, fuoriclasse dello sport, lungomari con estese spiagge e tanto, tanto altro che la caratterizzano.Con questo documentario, si potranno evidenziare solo una parte di essi, partendo dall'undicesimo secolo e fino ai tempi di oggi. Importante ed essenziale è il connubio che l'Associazione "Filmax" ha stretto con l'Associazione Storico Culturale "BRANCALEONE" di Barletta, il cui Presidente Nicola Filannino, la Vice Presidente Rosaria Corvasce e tutti i suoi soci, stanno aderendo con grande spirito per l'arte alla realizzazione dell'opera cinematografica, partecipando con attori, duellanti, sbandieratori, tamburi ed accurati abiti storici -a cui si sono uniti alcuni de "I Cavalieri del Mito" per le riprese dell'epica sfida.