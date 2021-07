Premi e riconoscimenti per i cortometraggi animati di Massimiliano Tedeschi

Ancora riconoscimenti e premi per il regista coratino Massimiliano Tedeschi. Particolarmente apprezzata la sua produzione di cortometraggi di animazione creati nel periodo del lockdown.La sua prima creazione è stata il corto animato "Tempo" al quale hanno dato la propria voce il giornalista coratino Franco Tempesta, l'attrice di Adelfia Simona Rutigliano e l'attrice ruvese Carmen Roselli."Tempo" rappresenta il cambiamento della nostra vita a seguito della pandemia. Abitudini stravolte. Aziende, alberghi, ristoranti, turismo, che erano il fiore dell'economia e della vita sociale, di colpo si desertificano. Tutti chiusi in casa. Strade vuote lasciando il posto ai soli mezzi istituzionali soprattutto alle autoambulanze e carri funebri che trasportano di continuo le tantissime persone agli ospedali e molti di questi ai cimiteri senza il conforto dei propri cari. Ma speranza alla vita "appare riaccendersi".Questa opera è risultata vincitrice allo "Europe Film Festival", quale migliore cortometraggio di animazione e al "Christian Film Festival" di Newport, quale migliore cortometraggio straniero per la produzione della "Associazione culturale Film Max".Migliore regia e migliori interpretazioni di Franco Tempesta, Simona Rutigliano e Carmen Roselli.La seconda opera animata "Ci Credo", con la voce di Franco Tempesta racconta la vita di un pianista di piano bar che per festeggiare il successo ottenuto in un "Talent show" si ubriaca e investe un ragazzo. Quindi trascorre giornate intere sia in chiesa pregando Dio che il giovane guarisca, sia nell'ospedale ove è ricoverato in gravissime condizioni. Le sue incessanti preghiere vengono esaudite con la guarigione. Questa animazione è stata premiata dal pubblico del web sempre al "Christian Film Festival"