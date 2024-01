"Non Hanno un Amico": stasera al Teatro Comunale l'attore Luca Bizzarri

Luca Bizzarri, il noto comico e conduttore televisivo, sarà questa sera a Corato per presentare il suo spettacolo "Non hanno un amico", scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all'omonimo podcast edito da Chora Media.Si tratta di un monologo ironico e divertente, in cui Bizzarri racconta le sue esperienze personali e professionali, tra successi e insuccessi, amori e amicizie, viaggi e avventure. Lo spettacolo, che ha già riscosso un grande consenso di pubblico e critica in altre città, si terrà al Teatro Comunale alle ore 20:30.I biglietti sono disponibili qui con disponibilità limitata.