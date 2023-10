"La Grammatica delle Abitudini": il 3 novembre la presentazione della Stagione Teatrale 2024

Tutto pronto per "La Grammatica delle Abitudini", la stagione 2023/2024 del Teatro comunale coratino, che torna a raccontare le abitudini dell'umano, sviluppando una grammatica di bellezza in cui l'abitudine diventa un'occasione per raccontare l'uomo attraverso l'arte teatrale, la musica, la bellezza del dialogo e dell'ascolto.Il 3 novembre, infatti, l'amministrazione comunale presenterà in conferenza stampa i titoli e i nomi della stagione, voluta dal Comune di Corato e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio per le arti e la cultura, che si articolerà in diverse sezioni in collegamento tra loro, stagione prosa, di teatro ragazzi, concertistica, e "Dialoghi del venerdì ". Una conferenza-spettacolo che si terrà alle 20 in teatro e avrà come maestro concertatore Antonio Stornaiolo.Quattordici gli spettacoli della stagione di prosa tra cui spiccano i nomi di Gioele Dix, con un omaggio a Giorgio Gaber, Angela Finocchiaro, i comici Nuzzo e Di Biase, e la barese Lunetta Savino.Si riconferma inoltre la Scena dei ragazzi, rivolta ai più piccoli, che sarà composta da cinque spettacoli domenicali, sette matinée per le scuole e laboratori di educazione alla visione, rinnovando l'accordo con gruppo di lavoro dello scorso anno composto da Claudia Lerro e Patrizia Labianca.Attesi anche gli appuntamenti della stagione concertistica con l'Orchestra Metropolitana di Bari. Novità di questa stagione saranno cinque concerti jazz in chiave duetto con la direzione artistica del maestro Pierluigi Balducci dal titolo "Duets in jazz" e i "Dialoghi del venerdì", una serie di lectio magistralis affidate a professori, testimoni, esperti di prestigio del panorama italiano.