Notte Bianca a Terlizzi: stasera la seconda edizione tra spettacoli, cultura e gusto

Questa sera, Terlizzi sarà protagonista della seconda edizione dell'attesissima. Un evento imperdibile, ancora più ricco di emozioni e attrazioni rispetto alla prima edizione. A partire dalle ore 20:00 fino alle 2:00 del mattino, la città si animerà con una straordinaria offerta di spettacoli, divertimento e cultura, coinvolgendo residenti e visitatori in un'esperienza indimenticabile.Le vie del centro ospiteranno un programma fitto di eventi: DJ set, esibizioni di musicisti dal vivo, artisti di strada, performance di scuole di ballo e installazioni floreali, perfette per scattare foto ricordo.I più piccoli potranno divertirsi con mascotte e gonfiabili, mentretrasmetterà in diretta da Piazza Cavour, dando voce all'atmosfera unica della serata.Per gli amanti della buona tavola, ilsarà una tappa imprescindibile: lungo le strade saranno presenti stand di cibo locale, offrendo un vero viaggio tra i sapori tipici della nostra terra.Accanto al divertimento, grande spazio sarà riservato alla cultura. Ile la storicaapriranno eccezionalmente le loro porte per visite guidate, permettendo ai partecipanti di riscoprire il patrimonio storico e artistico di Terlizzi.Un invito particolare è rivolto ai cittadini: partecipare a piedi, evitando l'uso di automobili, per ridurre traffico e smog, contribuendo così alla tutela dell'ambiente.Per chi arriverà da fuori città, i parcheggi saranno disponibili presso ile nell'area adiacente alNon mancate a questa magica serata, un'occasione unica per vivere Terlizzi sotto una nuova luce, tra intrattenimento, cultura e sostenibilità.