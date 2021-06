Notte prima degli esami: tormenti e attese per gli studenti di Puglia

Stabilito l'ordine di convocazione

Nessuna prova scritta, maxi-colloquio orale per ogni studente

Si avvicina sempre di più allo zero il countdown per glidell'anno scolastico 2020/21, il primo iniziato e concluso quasi totalmente in remoto per tantissimi studenti.Anche quest'anno sarà una "notte prima degli esami" davvero speciale: i tormenti e le attese di questo imprescindibile rito di passaggio saranno sugello a mesi di studio complessi, in cui l'intera comunità scolastica (docenti, discenti e personale scolastico inclusi) ha dovuto mantenere la concentrazione alta per "sopravvivere" a questo ulteriore anno di studio in tempi di pandemia.Anche la Puglia, con la sua comunità di circa 40mila maturandi, è pronta per questa maturità 2021. Soprattutto dopo l'intensaappositamente dedicata agli studenti pugliesi, a cui sono state somministrate le prime dosi di vaccino a partire dal 30 maggio scorso. "In pochi giorni abbiamo completato la vaccinazione dei maturandi pugliesi in tutte le province, con una adesione altissima da parte degli studenti. Abbiamo lavorato bene con le Asl in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici provinciali" sono state le parole dell'assessore regionale alla Sanità,Nella mattina di lunedì 14 giugno, gli studenti di tutta Italia hanno conosciuto il loro destino poiché a partire dalle ore 8:30 le varie commissioni di esame di tutta la penisola hanno estratto la lettera che determina ordine e calendari degli esami nei giorni a seguire.Nei vari istituti scolastici, infatti, il presidente esterno e la commissione della coppia di classi abbinate, formata da 12 membri interni, 6 per classe, si sono incontrati per l'estrazione della lettera e la conseguente stesura del calendario dei colloqui, che prevede un massimo di cinque colloqui orali al giorno. Sempre all'interno di questa assemblea plenaria è stato deciso quale delle due sottocommissioni inizierà per prima, interrogando a partire dalla lettera estratta e proseguendo secondo l'ordine di appello della relativa classe, come anche le tempistiche e le modalità dello svolgimento dell'esame. Al termine dell'assemblea plenaria le informazioni in questione sono state divulgate ai maturandi tramite la pubblicazione delle stesse sull'albo on-line di ciascun istituto.Gli esami veri e propri cominceranno domani,Come lo scorso anno non ci saranno prove scritte, bensì un maxi-colloquio, unico, orale ed in presenza, della durata di circa un'ora, in cui i maturandi esporranno a partire da un elaborato scritto e consegnato nelle ultime settimane del mese di maggio.Al colloquio potrà essere attribuito un massimo di 40 crediti, mentre i restanti 60 provengono dai crediti formativi raccolti negli anni precedenti. Sarà valutato infatti il cosiddetto, che include anche le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (la rinomata alternanza scuola-lavoro).Tra apprensione, aspettative e interminabili preparativi, gli studenti pugliesi sono davvero pronti per questa esperienza? Noi crediamo di sì. A loro il miglior "in bocca al lupo" da parte nostra.A cura di Francesco Balducci e Ida Vinella