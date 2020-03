Nuova sede per Legambiente Corato. Saltarelli: «luogo per aprirsi agli altri»

Una nuova sede per il circolo "Angelo Vassallo" di Legambiente Corato, pronta ad incontrare i cittadini in piazza Vittorio Emanuele, 23, ogni martedì e venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.«Per un'associazione una sede è molto simile ad una casa: non solo un insieme di mura, tetto e mobili, bensì un luogo di incontro – ha dichiarato Nadia Saltarelli, presidente del circolo cittadino - dove poter condividere idee, progetti e qualche volta, perché no, anche un dolce e una risata. Soprattutto, è il luogo in cui l'associazione si apre agli altri: ai curiosi di passaggio, ai cittadini che cercano il nostro supporto, così come agli amici di altre associazioni con cui mettere appunto un evento in comune.Pertanto, desideriamo comunicare che la nuova sede di Legambiente è aperta e pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno spendere del tempo con noi» conclude la presidente.Legambiente è un'associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell'ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e solidale.«Abbiamo fondato la nostra missione sull'ambientalismo scientifico, raccogliendo dal basso in tutta Italia migliaia di dati sul nostro ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia e proposta. - comunicano da Legambiente Corato - Da 40 anni in Italia lottiamo per realizzare la nostra idea di rivoluzione: fermare la crisi climatica e le ecomafie, liberare il mare dai rifiuti e diffondere stili di vita sostenibili, proteggendo il territorio e chi lo vive.L'associazione è presente da oltre trenta anni nella nostra città e a parte le campagne come Puliamo il Mondo e Festa dell'albero su tutte, le diverse proposte, il continuo dialogo con i cittadini e le istituzioni.Il nostro circolo è composto da volontari. - precisano dall'associazione - Il volontariato è uno strumento capace di influenzare i processi di cambiamento della società in cui viviamo attraverso pratiche virtuose di cittadinanza attiva. Da sempre i volontari sono il cuore pulsante di Legambiente: mettono a disposizione tempo, competenze e passione per prendersi cura del proprio territorio e costruire un nuovo modello di sviluppo, più equo e sostenibile.Da qualche mese siamo diventati un APS-Associazione di Promozione Sociale. Nella nostra città siamo presenti da oltre trent'anni con un circolo attivo sul territorio con varie attività e con un'innovativa apertura al territorio. Noi siamo un grande movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fanno promotori del cambiamento per un futuro migliore» - concludono.