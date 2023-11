Nuovi loghi auto: arriva il turno di Opel

Le caratteristiche del nuovo logo di Opel

Che cosa simboleggia il nuovo logo Opel

Il rebranding come risposta al cambiamento

Il ritorno al flat design

PUBBLIREDAZIONALE

, conosciutissimo, di recente ha svelato il suo nuovo logo. L'obiettivo è quello di fare un altro passo avanti molto importante nel passaggio verso la mobilità elettrica. Un cambiamento rilevante, che vuole simboleggiare non solo l'innovazione, ma anche l'impegno di Opel nel diventare un marchio totalmente elettrico in Europa, ponendosi come limite temporale di arrivare al tutto entro il 2028. Ma scopriamo quali sono le caratteristiche deldi Opel.Il logo d'altronde rappresenta anche un potente strumento di marketing e comunicazione da utilizzare nella realizzazione di gadget aziendali di ogni tipo (negli eCommerce specializzati nel settore, vedi FULLGADGETS , ci si può fare un'idea di quanti ne esistano), pertanto le case automobilistiche ragionano anche su tale aspetto quando decidono di fare un restyling al proprio marchio.Il nuovo logo di Opel si chiama, termine che in tedesco significa fulmine. Infatti, vuole conservare lo stile storico della casa automobilistica con il fulmine al centro di un anello. Però presenta una novità, perché il fulmine è spezzato al centro, dividendo due elementi orizzontali.Un design del tutto innovativo, che rappresenta un punto luminoso al centro della mascherina Vizor, di cui saranno dotate tutte leOpel. L'introduzione di questo nuovo simbolo è prevista per il 2024.Come ha avuto modo di spiegare il CEO di Opel, il nuovo logo vuole aprire la strada dell'impegno dell'azienda verso la democratizzazione dell'innovazione e della mobilità elettrica. Il fatto che Opel voglia diventare un marchio, all'insegna dell'ecosostenibilità, costituisce un obiettivo ambizioso.Il nuovo logo non apparirà sul restyling della Corsa, ma si presume che i primi modelli ad averlo saranno quelli che comporranno la nuova generazione di Grandland, prevista per il 2024. Un'anteprima delsi potrebbe vedere al Salone di Monaco 2023, nelle versioni elettriche di Astra e Corsa.Il nuovo logo di Opel rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti e undella nota casa automobilistica nei confronti di un futuro più sostenibile. Opel vuole dimostrare l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità nel settore automobilistico. Non si tratta di un unico caso isolato, ma di unaa cui si sta assistendo negli ultimi tempi.Nel settore automotive si assiste a vari casi di rebranding, che non obbedisce soltanto ad una questione estetica, ma costituisce unalle nuove realtà di mercato. Ci sono, infatti, molte tematiche che il settore automotive considera rilevanti e che vuole portare avanti.Si tratta di temi come la transizione elettrica, in primo luogo, ma anche di altre tematiche, come la guida autonoma, che vogliono corrispondere alle esigenze dei consumatori chenel corso degli anni. Tutto ciò richiede un riposizionamento che spesso inizia dal logo, visto che quest'ultimo è il simbolo dell'identità aziendale.Ma qual è la tendenza generale nel settore automobilistico per quanto riguarda la riprogettazione del design del logo che vuole esprimere nuovi intenti e nuove tematiche? L'osservazione empirica che si può notare su molti marchi automobilistici è quella di puntare sul. Si tratta di un design più pulito e bidimensionale È un cambiamento del tutto significativo, perché risponde a delle esigenze di coerenza e di collegamento con il mondo digitale ed esprime anche la volontà di una comunicazione che sia più diretta e più immediata con gli utenti. Il rebranding nel settore automotive non è, quindi, soltanto una questione di estetica, ma un elemento chiave per, per rispondere alle aspettative dei consumatori in un settore in evoluzione.