Nuovo numero della rivista diocesana In Comunione

Orientamenti pastorali, oratori estivi, i voti definitivi di povertà castità e obbedienza di due suore del monastero di S. Luigi, presentazione di in romanzo inedito di don Salvatore Mellone, cultura della legalità, intervista al consigliere regionale Tupputi, ed altro, tra i temi affrontati.Denso e ricco di articoli, variegato quanto a contenuti e problematiche affrontati, il nuovo numero di In Comunione, il mensile di esperienze studio e informazione dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, luglio-agosto. E' già stato spedito agli abbonati, ma è possibile consultarlo online sui social.Nella rubrica "editoriali" è dato spazio ad un importante appuntamento della vita diocesana tenutosi il 13 luglio a Barletta, presso il Santuario della Madonna dello Sterpeto, durante il quale è stata effettuata la verifica del primo anno 2020/2021 dello stato di attuazione degli orientamenti pastorali dedicati al tema "Chiesa povera per i poveri". Si segnala la pubblicazione del testo integrale dell'intervento dell'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo: nonostante le incertezze e i timori circa il tempo presente, è necessario andare avanti; le ragioni del rinnovamento dell'impostazione pastorale e le nuovo forme di servizio.In "editoriali" è pubblicato un report di Matteo Losappio sugli oratori parrocchiali estivi. L'autore ha proposto un'indagine sul territorio diocesano per quanto riguarda le attività oratoriali he si sono svolte, nei mesi di giugno, luglio e agosto.Nella rubrica "vita diocesana" è riportata la testimonianza "Per essere segno di Dio" di sr. Chiara Luisa e sr. Alessandra Amata, del Monastero di S. Luigi in Bisceglie, che il 31 maggio, a Trani, in Cattedrale hanno emesso al professione solenne dei voi di castità, povertà ed obbedienza.In "società e cultura" Maria Lonotte propone una sintesi dell'instrumentum laboris per la 49^ Settimana Sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul tema "Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso".Carla Anna Penza, con il suo articolo "Anche se sacerdote per un solo giorno …" propone una lettura e una sintesi del romanzo "In Via", inedito, di don Salvatore Mellone, il presbitero scomparso prematuramente il 29 giugno 2015, dopo appena 74 giorni di ministero sacerdotale svolto nella sofferenza: "Personaggi complessi e profondo regnano nel libro In Via. Essi celano variegati messaggi cristiani dietro le loro parole, i loro dialoghi e le loro azioni. Salvatore Mellone risulta dunque essere un grande conoscitore della vita che con uno stile ermeticamente poetico voleva trasmettere messaggi profondamente umani e si auspicava evidentemente di catapultare il lettore in una dimensione metafisica e spirituale".Due articoli, rispettivamente di Enrico Aiello (sulla firma in prefettura il protocollo con l'Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale) e del Settore Giovani di Azione Cattolica Diocesano ("Le mafie ci sono. Bisogna reagire"), ripropongono la questione di un impegno comune per contrastare l'illegalità.Stefano Proietti propone l'intervista a mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, sull'8xmlille alla Chiesa cattolica.Sabina Leonetti propone l'intervista "Sviluppo integrale della BAT, agricoltura, ambiente, sicurezza, turismo, finanziamenti" al consigliere regionale Giuseppe Tupputi.Si segnala l'inserto "8xmille Chiesa Cattolica in diocesi" contenente la relativa del gettito irpef della diocesi per l'anno 2020.