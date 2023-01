Obiettivo Tropici cerca animatori da inviare in giro per il mondo

Giovedì 2 febbraio alle ore 09:30 presso il Palazzo Gioia di Corato, con accesso da Largo Plebiscito n.28, Porta Futuro Area Metropolitana di Bari– il network di job centre nato dall'esperienza di Porta Futuro Bari–organizza il recruiting day per conto di Obiettivo Tropici.L'azienda operante dal 1994 nel settore dei servizi turistici nazionali e internazionali, in collaborazione con altri tour operator come Alpitour, Francorosso, Blu Hotels, Club del Sole, offre servizi di animazione turistica e intrattenimento.L'azienda è alla ricerca di risorse da inserire in strutture turistiche in Italia e all'estero (Egitto, Cuba, Santo Domingo, Spagna, Grecia, Oman, Kenya). In particolare, le figure ricercate sono: animatori e responsabili mini club/junior club, animatori settore sportivo e fitness, dj e tecnici audio-luci, ballerini/coreografi, capi animatori.L'evento riservato a 60 partecipanti, previa registrazione tramite portale web da effettuare entro le ore 10:00 del giorno precedente, sarà un'opportunità per incontrare i referenti aziendali e partecipare alle selezioni.Il recruiting day rientra nelle azioni di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, rete immaginata per connettere in modo trasversale Enti, cittadini e imprese avente l'obiettivo di mobilitare risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio dell'autonomia, dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.Per consultare l'offerta completa di lavoro e registrarsi al recruiting day: https://bit.ly/recruiting-day-corato-turismo "Ancora una volta si aprono le porte del nostro Palazzo Gioia per dare opportunità concrete ai giovani della Città di Corato. Nuove occasioni di esperienza professionale attendono chi vorrà iscriversi alla selezione che Porta Futuro Metropolitana ci chiede di ospitare il 2 febbraio. La sinergia con Città Metropolitana è costante e ambiziosa. Vogliamo continuare a seminare nell'esclusivo interesse della comunità che abbiamo l'onore di amministrare. I frutti verranno e saranno importanti." Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Corato, Luisa Addario.ContattiPorta Futuro Area Metropolitana di BariSede centrale c/o Ex Manifattura dei Tabacchi di BariVia Pietro Ravanas, 23370123 BariInformazioni: 080 577 26 69Facebook:Porta Futuro Area Metropolitana di BariInstagram:portafuturo.metropolitanaLinkedIn: Porta Futuro Area Metropolitana di Bari