Il Centro per l'Impiego di Corato cerca personale

, per Euro Tecno Service s.r.l. (Bari), rif. offerta 11118/2024; 1 apprendista cucitore/trice, laboratorio di confezioni (Corato), rif. offerta 11384/2024.

La bella notizia è che i 44 Centri per l'Impiego (Cpi) della Puglia cercano continuamente personale per le imprese operanti sul territorio regionale. Il Centro per l'Impiego di Corato, sito in piazza caduti di via Fani n. 14, non fa certo eccezione e pubblica mensilmente decine di offerte di lavoro su Lavoro per Te, sito istituzionale della Regione Puglia dedicato a propiziare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.In particolare, su tale portale, le imprese operanti principalmente nei Comuni di Ruvo di Puglia e Corato e, secondariamente, anche nel territorio circostante pubblicano attraverso il Cpi le proprie ricerche di personale; contestualmente, gli utenti in cerca di lavoro possono candidarsi a ciascuna offerta di lavoro, accedendo con lo spid e allegando il proprio curriculum vitae.Di seguito, una panoramica illustrativa, ma non esaustiva, delle offerte pubblicate dal Centro per l'Impiego di Corato:Ci si può candidare anche inviando il proprio curriculum a ido.corato@regione.puglia.it, e-mail istituzionale del servizio IDO (Incrocio Domanda - Offerta di lavoro); telefono: 0802108272.Per ulteriori offerte di lavoro, consultare Lavoro per Te,