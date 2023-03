OPEN e Osservatorio Andromeda, insieme per un ciclo di conferenze per la promozione della cultura scientifica

OPEN e Osservatorio Astronomico Andromeda APS sono lieti di presentare un ciclo di conferenze per la promozione della cultura scientifica.Gli eventi si terranno a Corato e offriranno l'opportunità di confrontarsi con ricercatori che quotidianamente studiano argomenti di grande interesse scientifico e sociale.I primi due appuntamenti si svolgeranno presso l'OPEN, in via Castel del Monte 139, venerdì 17 e 31 marzo alle ore 19:30.La conferenza del 17 marzo vedrà la partecipazione di Savino Longo, professore di chimica inorganica e organica presso l'Università di Bari, che ci parlerà di "Astrochimica e astrobiologia".Il secondo appuntamento, il 31 marzo, vedrà invece la partecipazione di Maurizio Quinto, docente di chimica analitica all'Università di Foggia. Egli affronterà il tema dell'informatica quantistica.Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con posti disponibili fino ad esaurimento.Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social delle due associazioni.