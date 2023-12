La notte delle stelle innamorate, domenica in villa comunale

Domenica 17 dicembre l’evento conclusivo delle progettualità “Percorsi in gioco” e “Sotto Sotto” per Innesti 2023

Zorba Cooperativa Sociale , Ecoteca Lab APS e Osservatorio Astronomico Andromeda APS sono vincitrici nell'ambito del bando Innesti, promosso dal Comune di Corato, con il progetto "Percorsi in gioco" nell'area "Promozione degli stili di vita positivi" e con il progetto "Sotto Sotto", realizzato in co-progettazione con Cooperativa Sociale EOS Onlus, Gocce nell'Oceano onlus, Il giardino di Gloria-ODV e CEA Ophrys - Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae nell'area "Promozione del benessere psicologico e consapevolezza emotiva".A conclusione dei laboratori di "Percorsi in gioco" che si sono tenuti nei mesi di novembre e dicembre, le organizzazioni hanno previsto un evento conclusivo, denominato "La notte delle stelle innamorate", che si terrà domenica 17 dicembre dalle ore 16.00 in villa Comunale.Il pomeriggio prevede il seguente programma:ore 16.00 | animazione di strada con i giochi tradizionali del Ludobus e letture animate;ore 17.30 | animazione teatrale sulla leggenda del Tanabata di e con Raffaella Giancipoli;a seguire | osservazione astronomica al telescopio, compatibilmente con le condizioni meteo.L'evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccoli, accompagnati dalle proprie famiglie.Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento "La notte delle stelle innamorate", si invita a contattare direttamente le organizzazioni coinvolte o a consultare i loro canali ufficiali di comunicazion