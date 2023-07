Sabato a Corato la prima mostra dedicata all'intelligenza artificiale

Nella suggestiva cornice di Palazzo Lamonica Vecchio, il forum dei giovani di Corato e Osservatorio Astronomico Andromeda APS sono lieti di invitarvi a "Paradiso", un evento magico ispirato all'opera del sommo poeta Dante

Alighieri, che vi farà emozionare, sognare e danzare!

Sabato 15 luglio, dalle ore 18:30 a Palazzo Lamonica Vecchio, in Corso Garibaldi n. 23, un magnifico palazzo del '600, il luogo perfetto per

questo straordinario viaggio.

Immergetevi in un'atmosfera surreale all'interno del cortile del palazzo, la selva selvaggia e tetra: visita la PRIMA MOSTRA DI INTELLIGENZA

ARTIFICIALE, a CORATO, che reinterpreta l'Inferno Dantesco. Siete pronti a scoprire i linguaggi del corpo e delle piante? Questi due livelli si intrecceranno tra loro per regalarci emozioni e sensazioni in grado di catapultarci all'interno della Selva Oscura Dantesca e per prepararci alla scoperta di un tramonto indimenticabile (entrata libera).

Percorrendo l'imponente scalone, si potrà accedere alla suggestiva terrazza dove dalle 19:30 gli artisti dell'associazione culturale @ilibridimedea ci regaleranno una meravigliosa pièce teatrale che includerà i temi dell'allunaggio e della bellezza. La serata continuerà con un dj set lunare, che riproporrà in musica le suggestioni della grande commedia (sold out a causa dei posti limitati offerti dal luogo)